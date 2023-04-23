Владимир Путин выступит 27 апреля на Совете законодателей в Петербурге

Путин выступит 27 апреля на Совете законодателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин посетит Северную столицу уже на следующей неделе, а именно 27 апреля. Приедет в город на Неве глава государства, чтобы поучаствовать в заседании Совета законодателей. Об этом стало известно из анонса программы «Москва.Кремль.Путин».

– Президент России поучаствует в заседании Совета законодателей, чтобы обсудить самые острые вопросы, стоящие перед страной, – говорится в программе.

Из повестки Совета законодателей на 27 мая следует, что основными станут две большие темы. В первую очередь, президент обсудит с парламентариями программу социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, в планах рассмотреть состояние межбюджетных отношений. Их в правительстве планируют использовать для того, чтобы стабилизировать финансовое и социально-экономическое развитие регионов.