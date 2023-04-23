Без вести пропавшую 15-летнюю девочку ищут в Петербурге

Разыскивают без вести пропавшего подростка. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Искать без вести пропавшую в Северной столице 15-летнюю девочку начали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизыАлерт». Как стало известно, подросток ушла из дома 21 апреля. До сих пор ее местонахождение не известно, а обеспокоенные родители бьют во все колокола. Об этом сообщили в официальном сообществе ПСО в ВКонтакте.

– Требуется помощь добровольцев, – говорится в ориентировке на ребенка.

Как известно из объявления о потеряшке, отличительных примет не так много. Рост девочки около 160 сантиметров, полное телосложение, серо-зеленые глаза и светло-русые волосы. Встревоженные родители даже не смогли предположить, во что был одет подросток. Единственное, они упомянули, что перед тем, как выйти из дома, девочка, вероятно, захватила с собой черную сумку, которую носит через плечо. Как всегда, волонтеры просят сообщать любую информацию, которая позволит ускорить поиски потерявшейся. Обратиться можно по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.