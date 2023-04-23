Единая неделя иммунизации пройдет в Петербурге с 24 по 30 апреля

Национальный календарь профилактических прививок. Фото: t.me/rpn_78

Чтобы сформировать коллективный барьер от вирусов среди населения Северной столицы, в городе проведут единую неделю иммунизации. Это ежегодное мероприятие пройдет в регионе с 24 по 30 апреля в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

– Вакцинация направлена на повышение как общего иммунитета, так и осведомленности населения о профилактике болезней с помощью прививок, – уточнили в пресс-службе организации.

В ведомстве также подчеркнул, что в человеческой истории немало показательных случаев, когда прекращение массовой иммунизации провоцировала рост и новые вспышки инфекций.

Отдельно в Роспотребнадзоре отметили, что, вакцинируя себя и своих близких, граждане защищают и тех, у кого есть ряд противопоказаний к введению антител. Напомним, что в России иммунизация населения проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.