В Сестрорецкий заказник после лечения вернулись краснокнижные совы

В заказник после лечения вернулись птицы. Фото: vk.com/infoeco_spb

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. В эту дату в заказник Сестрорецкое болото в естественную среду обитания вернулись семь птиц. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

– Возвращение птиц на волю – мероприятие, направленное на сохранение биоразнообразия, – подчеркнул председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

Он также рассказал, что в комитете традиционно проводят подобные выпуски на городских заповедных территориях. Кроме того, ведомство таким образом демонстрирует, что забота о флоре и фауне позволит жителям региона насладиться уникальной красотой естественной среды. Напомним, что птиц нашли в беде в городской среде. Они проходили лечение и реабилитацию в специализированном госпитале. К слову, в заказник вернулись четыре ушастые совы, одна болотная сова и два канюка.