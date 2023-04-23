14% петербуржцев хотят продолжить работать на пенсии

14% петербуржцев планируют продолжить работать на пенсии. Фото: Артем КИЛЬКИН

14 процентов экономических активных Петербуржцев планируют продолжить работать после выхода на пенсию. К слову, опрашивали возрастную категорию старше 45 лет. Опрос проводили с 12 по 21 апреля текущего года. Об этом сообщили аналитики сервиса трудоустройства SuperJob.

– Петербуржцы продолжат трудиться, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно. Эта категория граждан, по их словам, не представляет себя без работы, – добавили эксперты.

К слову, почти четверть жителей Северной столицы хотела бы путешествовать после выхода на заслуженный отдых, 16 процентов занялись бы дачей или огородом, 14 — любимым хобби, посвятить себя внукам планируют только шесть процентов, аналогичное количество мечтает об активных занятиях спортом. А вот читать книги желает еще меньше – около двух процентов. Планы заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи забрали по по одному проценту.