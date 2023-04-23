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НовостиЗдоровье23 апреля 2023 18:37

Врачи Педиатрического университета Петербурга прооперировали ребенка в плодном пузыре

У малыша диагностировали врожденную болезнь
Элеонора КУРЮМОВА
Врачи прооперировали ребенка в плодном пузыре. t.me/komzdravspb

Врачи прооперировали ребенка в плодном пузыре. t.me/komzdravspb

Врачи Педиатрического университета Северной столицы спасли жизнь еще не родившемуся малышу. Операцию проводились не дожидаясь рождения – в плодном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения города на Неве.

– У ребенка диагностировали порок, связанный с работой лимфоузлов. Болезнь могла привести к гибели малыша, а также многочисленным осложнениям, – подчеркнули в ведомстве.

На врачебном консилиуме, в котором участвовал ректор университета Дмитрий Иванов, решили проводить внутриутробное хирургическое вмешательство. Операцию можно назвать одной из сложнейших, поскольку врачам пришлось переливать кровь матери ребенку прямо в плодном пузыре.

К слову, подобную операцию в России провели впервые. Много лет назад подобный опыт был только в Испании много лет назад. Операция прошла успешно и сейчас ребенок восстанавливается.