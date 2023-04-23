Собаки-вандалы разодрали две машины у метро «Звездная»

Собаки разодрали две машины. Фото: t.me/spb_top_news

Стая бродячих собак у станции метро «Звёздная» ночью помяла две машины. У отечественной Lada и соседнего внедорожника псы оторвали бампера, номерные рамки и брызговики. Информация об этом появилась в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Может быть, в машине притаился кот, а хвостато-усатая банда пыталась его вызволить, – прокомментировали пользователи соцсетей, когда видео разлетелось по Интернету.

Не поделили пушистые территорию с двумя автомобилями в ночь на субботу, 22 апреля. Собаки хорошенько «начистили» зубами кузов и колесам российскому автопрому, а потом сорвали номера и брызговики с соседнего внедорожника.

Конечно, на первый взгляд ситуация смешная и комичная, особенно учитывая всю серьезность с которой четвероногие подошли к машинам. Но как отреагирует общественность, пока не ясно. Некоторые пользователи социальных сетей уже предположили бешенство у попавшей на записи камер стаи.