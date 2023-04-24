20-градусная жара придет в Петербург 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург приходит жара. Конечно, это не та же самая жара, что бывает на юге страны или в тропических странах. Но для Северной столицы, тем более весны погода окажется действительно превосходной. В понедельник, 24 апреля 2023 года, температура воздуха поднимется выше плюс 20 градусов. Такой красоты в этом году еще не было даже и близко. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет меняться. На смену солнечному и сухому антициклону с запада пожалует облачная гряда фронтального раздела. Во второй половине дня облаков в небе станет больше и местами пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха продолжит превышать норму и сегодняшний день станет самым тёплым с начала года, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 19-21 градуса, по Ленинградской области от 17 до 22 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Во вторник без существенных осадков и около плюс 20.