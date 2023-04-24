Умерла председатель совета директоров «Большого Гостиного Двора» Петербурга Надежда Тушакова

Скончалась председатель совета директоров «Большого Гостиного Двора» Надежда Тушакова / Фото: http://bgd.ru/

В Санкт-Петербурге 23 апреля 2023 года в возрасте 78 лет умерла Надежда Тушакова, заслуженный работник торговли России и председатель директоров "Большого Гостиного Двора", самой известной и одной из старейших торговых площадок города. Надежда Павловна проработала в Гостином Дворе более 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе.

- Во время проведения "Олимпиады — 80" она отвечала за организацию продажи промышленных товаров. Поиск новых творческих идей был для Надежды Павловны смыслом жизни. В годы перестройки ей удалось сплотить коллектив, грамотно провести приватизацию и сохранить Универмаг и его трудовой коллектив, - рассказали в пресс-службе Гостинки.

Также благодаря Тушаковой в Гостином Дворе появился храм Серафима Вырицкого и Музей купечества.

Прощение состоится в 10 часов утра 26 апреля на первом этаже Международной Академии Музыки Елены Образцовой. После состоится отпевание в Николо-Богоявленском морском. Погребение пройдет на Южном кладбище.