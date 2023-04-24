Вход на станцию метро «Выборгская» в Петербурге закрыли утром 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром 24 апреля 2023 года закрыли на вход станцию метро "Выборгская". В 8:30 часов сотрудники метрополитена приняли решение оставить метро работать лишь на вход из-за очень большого пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- В 08:30 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, - рассказали в метро.

При этом горожанам рекомендовали использовать другие, соседние станции метро. Самые ближайшие до "Выборгской" на красной линии подземки находятся "Лесная" и "Площадь Ленина". Добраться до них можно на наземном транспорте, в частности на автобусе №86.

По какой причине закрыли станцию метро, не сообщается. Ожидается, что работа метрополитена возобновится в штатном режиме в ближайшее время.