Мужчина погиб в перевернувшемся каршеринге на проспекте Стачек в Петербурге

Мужчина погиб, второй пострадал в перевернувшемся каршеринге на проспекте Стачек в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на проспекте Стачек у метро "Нарвская" в Санкт-Петербурге. Вечером 23 апреля 2023 года на дороге потерял управление водитель каршеринга. Автомобиль подскочил на дороге и перевернулся. Двух человек, находившихся в салоне, помогали доставать очевидцы. Об этом они рассказали в социальной сети.

- Ехал с отцом, обогнала эта машина каршеринга. Ехал неадекватно и примерно через минуту видим картину, как лежит мужик в крови, не шевелится и человек 10 переворачивают машину, - рассказал один из свидетелей.

Очевидцы говорят, что машина ехала на большой скорости и в какой-то момент ее начало мотать в разные стороны.

Водитель машины пострадал, но остался жив. Пассажир сразу после аварии сначала даже говорил в окружающими. Как говорят очевидцы, на место сразу прибыла реанимация. Пульс у пассажира прощупывался, но спустя минут 10 он уже скончался.