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НовостиАвто24 апреля 2023 6:19

Огромная пробка встала на севере КАД Петербурга утром 24 апреля

Затор стоит от Горского до Приморского шоссе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Огромная пробка встала на севере КАД Петербурга утром 24 апреля

Огромная пробка встала на севере КАД Петербурга утром 24 апреля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рано утром на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга встала огромная пробка. Затор на севере трассы образовался еще до 8 часов утра 24 апреля 2023 года. К этому времени он успел растянуться на более чем девять километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор образовался на внешней стороне КАД от Горского до Приморского шоссе. Длина пробки — 9,6 километров, - сообщили в сервисе.

Также пробка на пять километров встала на Приморском проспекте и Ушаковской набережной от ЗСД до Головинского моста. Как правило, чтобы проехать данный участок на автомобиле требуется около восьми минут. Сейчас же из-за пробки на него придется потратить порядка 46 минут.

В целом по городу дороги загружены на шесть баллов. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться.