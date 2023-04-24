Огромная пробка встала на севере КАД Петербурга утром 24 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рано утром на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга встала огромная пробка. Затор на севере трассы образовался еще до 8 часов утра 24 апреля 2023 года. К этому времени он успел растянуться на более чем девять километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор образовался на внешней стороне КАД от Горского до Приморского шоссе. Длина пробки — 9,6 километров, - сообщили в сервисе.

Также пробка на пять километров встала на Приморском проспекте и Ушаковской набережной от ЗСД до Головинского моста. Как правило, чтобы проехать данный участок на автомобиле требуется около восьми минут. Сейчас же из-за пробки на него придется потратить порядка 46 минут.

В целом по городу дороги загружены на шесть баллов. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться.