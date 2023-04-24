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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:31

24 апреля стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

Воздух утром прогрелся до 18 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
24 апреля стало самым теплым днем в Петербурге с начала года.

24 апреля стало самым теплым днем в Петербурге с начала года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Максимальные температуры воздуха были зафиксированы в Петербурге с начала текущего года. Воздух прогрелся до 18 градусов уже к 10 часам утра 24 апреля. Об этом в своем телеграмм-канале написал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- До этого в лидерах был вчерашний день, 23 апреля, когда температура воздуха составила 17,9 градусов, - говорится в сообщении.

По словам синоптика, в понедельник воздух прогреется до 20 градусов, впервые с начала года. Однако для того, чтобы побить прежний рекорд, этого будет не достаточно. В 2000 году столбики термометров 24 апреля поднялись до 25 градусов. Это самая высокая температура воздуха, которая когда-либо наблюдалась в Петербурге в этом месяце.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в городе сохранится жара на три дня.