24 апреля стало самым теплым днем в Петербурге с начала года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Максимальные температуры воздуха были зафиксированы в Петербурге с начала текущего года. Воздух прогрелся до 18 градусов уже к 10 часам утра 24 апреля. Об этом в своем телеграмм-канале написал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- До этого в лидерах был вчерашний день, 23 апреля, когда температура воздуха составила 17,9 градусов, - говорится в сообщении.

По словам синоптика, в понедельник воздух прогреется до 20 градусов, впервые с начала года. Однако для того, чтобы побить прежний рекорд, этого будет не достаточно. В 2000 году столбики термометров 24 апреля поднялись до 25 градусов. Это самая высокая температура воздуха, которая когда-либо наблюдалась в Петербурге в этом месяце.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в городе сохранится жара на три дня.