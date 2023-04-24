Движение на Каменноостровском проспекте Петербурга встало из-за сломанного светофора утром 24 апреля Фото: Ирина БЫСТРОВА

Утро понедельника, 24 апреля 2023 года, в Санкт-Петербурге началось с жестких пробок. Традиционно на Петроградской стороне очень оживленно. Люди едут в центр города с Приморского, Курортного, Калининского и Выборгского района. Поэтому движение, как правило, здесь очень плотное. Однако в 10 часов утра дороги просто встали из-за сломанного светофора. Об этом рассказывают корреспонденты spb.kp.ru, оказавшиеся в пробке.

- Сломался светофор. Горит красным уже 10 минут. Это сразу же на въезде на Каменноостровский проспект со стороны "Черной речки", - рассказали сотрудники издания.

- Из-за этого затора стоимость такси 850 рублей, - жалуются другие.

Светофор снова начал работать лишь спустя 15 минут простоя. За это время пробка успела "почернеть" на картах. Затор растянулся от проспекта до набережной Черной речки, по Приморскому проспекту и Коломяжскому проспекту до метро "Пионерская".