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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:01

На «Лужском мясокомбинате» в Петербурге ввели наблюдение из-за долгов на 1,5 млрд рублей

Компания сама обратилась в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
Компания сама обратилась в суд.

Компания сама обратилась в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Лужский мясокомбинат» накопил долги в 1,5 милларда рублей. Поэтому Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 12 апреля ввел процедуру наблюдения. Из картотеки суда следует, что компания сама обратилась в суд с исковым заявлением в январе текущего года.

- Поводом для обращения послужили долги по кредитам, налогам и зарплате сотрудникам. Суд утвердил временным управляющим Татьяну Педченко из саморегулируемой организации «Северная столица», - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева собираются открыть магазин хозтоваров в Петербурге. На этой неделе начнет работу такой магазин в Москве. А в Северной столице заказать покупки можно пока только онлайн. Сеть будет называться «Всёгазин».

Ассортимент петербургских точек продажи зависит от площади помещений, где они будут располагаться.