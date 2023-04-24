Завершены двухдневные поиски 12-летнего мальчика из Петербурга

Мальчика искали волонтеры. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 12-летнего школьника, который пропал в Петербурге. Он потерялся 22 апреля в Северной столице. В ориентировке с его фотографией говорилось, что мальчик ушел из дома и не вернулся. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Пропал мальчик 2010 года рождения ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и серыми глазами, - говорилось в опубликованной ориентировке, которую пользователи распространяли в социальных сетях.

Известно было, что ребенок одет в серо-синюю куртку, серые брюки, желтую футболку и красные кроссовки. С собой у мальчика был черный рюкзак.

Поздно вечером 23 апреля школьника нашли. Сейчас с ребенком все хорошо. Он дома с родителями. Об этом в соцсетях рассказали волонтеры.

- Найден. Жив, - коротко заявили добровольцы.