Щит «Надежда» опустили под землю для прокладки тоннелей метро до станций «Богатырская» и «Каменка» в Петербурге

Щит "Надежда" опустили под землю для строительства метро в Петербурге / Фото: Метрострой

В Санкт-Петербурге идет последние подготовки перед началом прокладки новых тоннелей метрополитена на севере города. В пятницу, 21 апреля 2023 года, специалисты "Метростроя" опустили в котлован на Туристской улице щит "Надежда". Оттуда на глубине в 30 метров щит начнет прокладывать тоннели до двух новых станций. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

- Метростроителям осталось опустить в котлован и смонтировать 10-метровый ротор – "зубы" "Надежды". Главный привод, который сегодня встал на свою позицию, как раз и будет приводить их в действие, - рассказали в "Метрострое".

Как только "Надежду" соберут, она начнет прокладывать 4,6 тысяч метров по Невско-Василеостровской линии до станций, которые теперь официально называются "Богатырская" и "Каменка". Сроки начал и окончания работ пока что названы не были.