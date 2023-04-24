Полиция проводит проверку после смерти парня в перевернувшемся каршеринге в Петербурге

Парень погиб в ДТП с перевернувшимся каршерингом на проспекте Стачек в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах жуткого дорожно-транспортного происшествия. В аварии погиб водитель каршерингового автомобиля. Все произошло вечером 23 апреля на проспекте Стачек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель «Фольксваген Поло» на каршеринге ехал в сторону улицы Швецова, но не справился с управлением и наехал слева на поребрик. Машина перевернулась. За рулем находился житель Ростова-на-Дону, а на пассажирском сидении был житель Ставропольского края, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В происшествии погиб пассажир, 20-летний парень. Он получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Состояние водителя не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, утром 24 апреля на Каменноостровском проспекте образовалась серьезная пробка из-за неработающего светофора, который несколько минут показывал красный сигнал.