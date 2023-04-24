Девятилетняя девочка пострадала во время ДТП в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП в котором пострадала 9-летняя школьница Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после ДТП с пострадавшим ребенком. Инцидент произошел днем в воскресенье, 23 апреля 2023 года, в Невском районе Северной столицы. Подробности об аварии сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 15:30 часов у дома 8 по Народно улице 35-летний мужчина за рулем автомобиля "Киа Оптима" не справился с управлением, выбрав небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "Хендай Солярис", - рассказали в полиции.

За рулем автомобиля "Хендай" находилась 39-летняя женщина. Она не пострадала. Зато ее юная пассажирка, девятилетняя девочка, получила различные травмы. В места аварии девочку госпитализировали в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все детали ДТП.