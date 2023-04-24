Новый этап реконструкции начался на станции метро «Чернышевская» в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бетонные работы в наклонном ходе начались на станции метро «Чернышевская» в Петербурге. Старое оборудование уже демонтировали. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает пресс-служба Смольного.

- До конца августа 2023 года специалистам АО «Метрострой Северной Столицы» предстоит уложить более 1000 кубометров строительного материала, - говорится в сообщении ведомства.

Строители называют этот этап самым сложным и ответственным. В зоне эскалаторов они работают с жидким бетоном, который приходится укладывать под углом в 30 градусов. Позже специалисты планируют демонтировать опоры, которые были возведены для старых эскалаторов.

Вместо трех стандартных узлов там установят четыре новых узкобалюстрадных подъемных механизма. Благодаря реконструкции планируется увеличить пропускную способность станции на 6,5 тысяч человек в день.