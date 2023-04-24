Нерест щуки начался на Ладоге после потепления

На Ладоге начался нерест щуки. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Биолог Павел Глазков сообщил о начале нереста щуки в Петербурге. Ранее нерест проходил весной при температуре воды от трех до шести градусов. Рыбы размножались только на мелководье, на глубине от 0,5 до одного метра.

- В это время щуки держатся группой, которую называют гнездом: с одной самкой - от двух до восьми самцов. Самка плывет впереди, самцы - преданно за ней. Во время нереста рыбы шумно плещутся, - рассказал Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» во ВКонтакте.

После завершения метания икры, рыбы разбегаются в разные стороны с громкими всплесками. Биолог рассказал, что размер икринок щуки составляет около трех миллиметров в диаметре.

После икрометания они приклеиваются к растительности, а потом скатываются на дно, где начинают развиваться. Одна самка щуки может отложить до 200 тысяч икринок.