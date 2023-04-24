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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:49

ЗакС Петербурга внес в Госдуму проект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу секс-услуг

Такие объявления портят внешний вид города
Анастасия НУРАДИЛОВА
ЗакС Петербурга внес в Госдуму проект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу секс-услуг. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

ЗакС Петербурга внес в Госдуму проект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу секс-услуг. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли в Государственную думу законопроект о запрете на рекламу сексуальных услуг в городе. Соответствующий документ появился на официальном сайте российского ведомства 24 апреля.

- В настоящее время на территории Санкт-Петербурга сложилась ситуация, когда размещение рекламных объявлений с предложениями сексуальных услуг производится на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предложили установить увеличенные штрафы за административное правонарушение. Физические лица должны будут заплатить от 25 до 50 тысяч рублей. Должностные лица – от 50 до 100 тысяч. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 500 тысяч рублей. Сейчас законопроект находится на рассмотрении.