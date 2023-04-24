Суд оставил в СИЗО Дарью Трепову, устроившую теракт в кафе Петербурга

Трепову оставили в СИЗО. Фото: Московские суды общей юрисдикции

Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте Дарьи Треповой на два месяца. Напомним, ее подозревают в теракте в петербургском кафе, который произошел 2 апреля. Тогда из-за взрыва погиб военкор Владлен Татарский, а более 40 человек пострадали. Трепову арестовали на два месяца, но адвокат подавал апелляцию.

- Мосгорсуд оставил в следственном изоляторе Дарью Трепову, - сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что предполагаемая террористка раскаялась из-за случившегося. В зале суда она рассказала, что молится за здоровье пострадавших.

Напомним, 2 апреля обвиняемая принесла на встречу с военкором Татарским статуэтку в виде золотого бюста, которую подарила мужчине. Погибший принял этот подарок, но позже статуэтка взорвалась около него.

По предварительной информации, террористкой управлял кто-то из Украины. Под домашний арест также отправили парня из Петербурга, который якобы знал о подготовке теракта и не сообщил в полицию.