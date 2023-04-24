Студент второго курса СПбГУ погиб в зоне проведения спецоперации

Студенты скорбят по однокурснику. Фото: Элеонора КУРЮМОВА

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Федор Соломонов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба военно-исторического сообщества университета.

- 1 апреля при исполнении воинского долга погиб смертью храбрых наш друг, товарищ и коллега-однокурсник Федор Соломонов, известный в определенных кругах под ником Дмитрий Традов, - говорится в сообщении.

В вузе рассказали, что парень получил повестку о мобилизации, но не стал пользоваться положенной ему по закону отсрочкой. Он добровольно ушел на фронт, чтобы отстаивать свои убеждения. Но 1 апреля студент погиб.

Похороны студента пройдут 24 апреля в Петербурге.