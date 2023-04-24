Строительные леса снесло с крыши жилого дома на Дунайском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге во время ремонта кровли жилого дома крыша частично отвалилась и упала. Инцидент произошел на Дунайском проспекте днем 24 апреля 2023 года. На крыше были установлены строительные леса, которые не выдержали порывистого ветра. Об это в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Во время ремонта кровли строительные леса упали с крыши дома 33, корпус 1, на Дунайском, - рассказали свидетели ЧП.

Местные жители очень возмутились произошедшему. Горожане отметили, что на этот раз леса упали просто на асфальт и никто не пострадал. Однако к городе не такой сильный ветер, чтобы сносить все на своем пути. Петербуржцы считают рабочих виновными, раз те так плохо закрепили строительные леса.

Сейчас на месте уже работают спасательные службы, которые убирают остатки свисающей конструкции.