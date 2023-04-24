Завершены трехдневные поиски 15-летней девочки из Петербурга. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге три дня искали 15-летнюю девочку. Она пропала в Северной столице 21 апреля. В ориентировке с фотографией школьницы говорится, что она ушла из дома и не вернулась. О поисках ребенка объявили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Девочка 2007 года рождения пропала. Ее рост 160 сантиметров. Она плотного телосложения, со светло-русыми волосами и серо-зелеными глазами, - говорится в ориентировке, которую распространяли пользователи социальных сетей.

Волонтеры и полицейские не знали, в чем была одета исчезнувшая девочка. Сообщалось только, что предположительно у нее с собой была черная сумка через плечо.

Спустя три дня школьницу нашли. Волонтеры сообщили об этом на своих официальных ресурсах. Сейчас с девочкой все хорошо, она находится дома. Подробности поисков специалисты скрывают.

- Найдена. Жива, - говорится в сообществах отряда.