Съезд на внутреннее кольцо КАД на развязке с Выборгским шоссе перекроют на два месяца

Там будут ремонтировать путепровод. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На 18 километре кольцевой автодороги Петербурга полностью перекроют съезд на внутреннее кольцо на развязке с Выборгским шоссе. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев: с 15 мая по 13 июля. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На КАД пройдут работы по ремонту путепровода над основным ходом КАД. Сам ремонт проходит в рамках реконструкции северного участка, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Объехать перекрытый участок дороги можно через разворотную петлю, которая находится на 17 километре кольцевой автодороги. Во время проведения работ для информирования водителей установят временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, а также направляющие стрелки и сигнальные фонари дежурного освещения.