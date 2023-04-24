Стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге снизилась на 2%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Цены на съемные квартиры продолжают снижаться в Петербурге и Москве. В апреле стоимость однокомнатного жилья в аренду сократилась на 1,9 процентов. И сейчас в среднем цена составляет 26,3 тысяч рублей. Об этом 24 апреля пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на экспертов «ЦИАН. Аналитики».

- Специалисты изучили предложения на 18 крупнейших региональных рынках России — в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, - сообщает издание.

По словам специалистов, тенденция, которую заметили в Северной столице, отличается от ситуации в других городах. Эксперты считают, что это зависит от сезонного спроса.

По всей России увеличилось на 10 процентов и количество просмотров объявлений о долгосрочной аренде. Такие показатели зафиксированы в 18 региональных центрах.

Напомним, стоимость жилья в новостройках снизилась в Петербурге на 2,8% в начале 2023 года.