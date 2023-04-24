Прокуратура начала проверку после обрушения крыши с жилого дома в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге порывом ветра снесло временную крышу жилого дома. ЧП произошло во Фрунзенском района на Дунайском проспекте 24 апреля 2023 года. Временная кровля слетела с дома. Благо, никто не пострадал. Об этом рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- На место происшествия незамедлительно выехали работники прокуратуры района, которые лично контролируют соблюдение прав жильцов многоквартирного дома, а также координируют действия экстренных служб и правоохранительных органов, - рассказали в ведомстве.

Известно, что пострадали лишь припаркованные возле дома автомобили. Ущерб предстоит оценить специалистам, а после найти виновных, которые будут этот ущерб возмещать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ.