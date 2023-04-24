Полиция возбудила дело на вымогателей, которые вывезли бизнесмена на кладбище в Ленобласти

У мужчин нашли пистолет. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские продолжают расследование уголовного дела после инцидента, когда двое петербуржцев вывезли на кладбище предпринимателя и требовали с него один миллион рублей. На одного из подозреваемых возбудили уголовное дело. Второго вымогателя еще не нашли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Потерпевший отдал злоумышленникам 590 тысяч рублей несуществующего долга. Но им этого оказалось мало поэтому они вывезли мужчину на кладбище в Ленинградскую область, где пугали его выстрелами из пневматики, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «вымогательство в крупном размере». Злоумышленника задержали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут второго преступника.

Напомним, первого подозреваемого задержали 21 апреля. Сначала на него составили протокол о мелком хулиганстве.