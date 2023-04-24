Отопление могут отключить в Петербурге во второй декаде мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступили жаркие дни и жители Санкт-Петербурга стали задаваться вопросом: когда же отключат отопление. Ведь 24 апреля 2023 года за окном плюс 20 градусов, а батареи горячие. Однако торопиться пока некуда. В комитете по энергетике напомнили, что в Петербурге заканчивается отопительный сезон, когда среднесуточная температура больше 8 градусов в течение пяти дней. Но такая погода еще не установилась.

- Сейчас три дня будет очень тепло. Но после похолодает и температура будет соответствовать норме: около 10-12 градусов тепла днем и лишь 3-5 градусов ночью. Это еще низкая температура относительно установленного критерия, - рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

Майские праздники тоже будут прохладными, но уже ближе к 7-9 мая температура начнет расти и достигнет в дневные часы 15 градусов. Примерно с этих чисел, начиная со второй декады мая и установится та самая погода, которая позволит отключить отопление в домах.