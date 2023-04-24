Прямой железнодорожный маршрут появится между Петербургом и ЯНАО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый прямой рейс из Петербурга в ЯНАО запланирован на 13 июня. Теперь петербуржцы смогут на одном поезде добраться до Лабытнанги. Обратный рейс впервые отправится 15 июня. Железнодорожные рейсы будут выполняться один раз в четыре дня. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Билеты на эти поезда начинают продавать за 60 дней до отправления. Они поступают в продажу по мере открытия. Купить их можно на сайте РЖД и в кассах, - говорится в сообщении ведомства.

На новом маршруте будет 64 остановки. На дорогу из Петербурга в ЯНАО пассажирам придется потратить чуть больше двух суток. Путь следования поезда лежит через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Этот поезд станет четвертым из тех, которые едут из Лабытнанги.