Труп мужчины нашли в ручье Тихвинского района Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после найденного тела мужчины на берегу ручья Тихвинского района Ленобласти. Труп нашла жительница деревни Ялгино днем 23 апреля. Женщина просто отправилась к водоему, но прогулка закончилась шокирующей находкой.

- Позднее выяснилось, что у погибшего отсутствуют признаки насильственной смерти. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть, - пишет Online47.ru.

Сейчас специалисты устанавливают причины смерти мужчины. Ведомства региона организовали проверку. Ранее в социальных сетях сообщалось, что гибель мужчины наступила из-за того, что автомобиль скорой помощи не смог приехать в деревню, потому что не было проезда. Но в правоохранительных органах эту информацию опровергли. Расследование продолжается.