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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 14:11

Причиной смерти трех сирот из интерната №10 в Петербурге стал отек мозга

Другие воспитанники умерли от дыхательной и полиорганной недостаточности
Анастасия НУРАДИЛОВА
Причиной смерти трех сирот из интерната №10 в Петербурге стал отек мозга. Фото: t.me/nfedermesser

Причиной смерти трех сирот из интерната №10 в Петербурге стал отек мозга. Фото: t.me/nfedermesser

Стали известны причины смертей воспитанников психоневрологического интерната №10 в Петербурге. Напомним, сейчас прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в учреждении после гибели шестого подопечного за последние 1,5 года.

- 17 апреля умер Леша Дельвари. У него был дефицит массы тела и отек головного мозга, - сообщает источник spb.kp.ru.

Дефицит массы тела и отек мозга был зафиксирован еще у двоих воспитанников. Также предполагаемыми причинами смерти названы полиорганная недостаточность, дыхательная недостаточность и интоксикация.

Большинство ребят умерли в Александровской больнице. Трое воспитанников умерли в текущем году и еще трое – в прошлом.

Напомним, в ПНИ-10 наблюдается дефицит кадров. Сотрудников для ухода за воспитанниками просто не хватает. Правоохранительные органы выясняют детали содержания подопечных.