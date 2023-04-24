Причиной смерти трех сирот из интерната №10 в Петербурге стал отек мозга. Фото: t.me/nfedermesser

Стали известны причины смертей воспитанников психоневрологического интерната №10 в Петербурге. Напомним, сейчас прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в учреждении после гибели шестого подопечного за последние 1,5 года.

- 17 апреля умер Леша Дельвари. У него был дефицит массы тела и отек головного мозга, - сообщает источник spb.kp.ru.

Дефицит массы тела и отек мозга был зафиксирован еще у двоих воспитанников. Также предполагаемыми причинами смерти названы полиорганная недостаточность, дыхательная недостаточность и интоксикация.

Большинство ребят умерли в Александровской больнице. Трое воспитанников умерли в текущем году и еще трое – в прошлом.

Напомним, в ПНИ-10 наблюдается дефицит кадров. Сотрудников для ухода за воспитанниками просто не хватает. Правоохранительные органы выясняют детали содержания подопечных.