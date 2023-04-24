Новую поликлинику построят на Васильевском острове. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства обсудили строительство новой поликлиники на Васильевском острове и газовой автомобильной заправочной станции в Приморском районе Северной столицы.

- Поликлинику смогут посещать по 800 человек в смену. Здание планируется безвозмездно передать городу. В больнице будут оказывать помощь по всем необходимым направлениям, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также на Ново-Никитинской улице в Приморском районе построят газовую заправку. Этим займется компания «Газпром газомоторное топливо». Организация ввела в эксплуатацию уже 15 заправочных газовых станций.

- Планируется построить АГНКС для заправки легкового и грузового автотранспорта, а также для сервисного обслуживания водителей и пассажиров, - добавили в пресс-службе правительства Петербурга 24 апреля.