Подозреваемого в подготовке теракта мужчину задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали мужчину, который собирался устроить теракт. По версии следствия, он был членом проукраинской организации и собирался поджечь машины подразделений органов внутренних дел. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт», - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления СВУ и электронные носители информации. Сейчас работникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали подготовки преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 24 апреля Московский городской суд оставил под арестом Дарью Трепову, подозреваемую в совершении теракта в Петербурге, где погиб Владлен Татарский. Задержаная раскаивалась и рассказала, что молится за пострадавших.