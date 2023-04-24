Более 5,5 тысяч кубометров мусора и листвы вывезли из Петербурга за месяц

Специалисты убрали 76 миллионов квадратных метров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге подходит к концу месячник благоустройства. За это время специалисты привели в порядок 76 миллионов квадратных метров. От мусора очистили 17 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Об этом в еженедельном радиообращении рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Убраны 42 миллиона квадратных метров территорий, находящихся в ведении районных администраций и местного самоуправления. Районы и муниципалитеты вывезли почти 5,5 тысяч кубометров мусора и прошлогодней листвы, - отметил глава города.

Месячник благоустройства завершится «Добрым субботником». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, экскурсии, экологические конкурсы и квесты. Поучаствовать в активностях можно в парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе. Там же школьников научат раздельному сбору мусора из металла, картона, стекла и пластика. Желающие смогут помочь в уборке города.