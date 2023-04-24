Уголовное дело о гибели старейшего работника БДТ из-за гололеда прекратили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело о смерти старейшего сотрудника Большого Драматического театра завершили в Петербурге. Напомним, Адиль Велимеев упал на улице из-за гололеда. В его гибели обвиняли коммунальщиков. Но 24 апреля дело прекратили из-за примирения сторон.

- Обвиняемые загладили причиненный вред, а представитель погибшего не имел претензий. Стороны помирились, но прокурор возражал. Однако суд решил закрыть дело, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, Заслуженный работник культуры получил травмы на улице Джамбула в конце декабря прошлого года. Врачи диагностировали у него тяжелый перелом черепа. Мужчина находился в реанимации, но позже умер.

Адиль Велимеев работал в машинно-декорационном цехе театра более 60 лет. Последние годы занимал должность заведующего.