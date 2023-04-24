Вестибюль новой станции «Театральная» откроют в Петербурге до конца 2026 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный рассказал о сроках строительства станции метро «Театральная». В ведомстве сообщили, что станцию достроят к концу 2024 года. Но вестибюль будет готов только в 2026 году. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

- Поскольку проект планировки территории, где будет располагаться вестибюль станции «Театральная», только находится в разработке, его строительство завершится до конца 2026 года. Он будет располагаться на Лермонтовском проспекте, - отметил вице-губернатор.

Он также рассказал о других станциях. Так, например, в ближайшее время в Петербурге начнется проектирование станции метро «Каретная». Сейчас там сделана стартовая проходка для щитов.

Также до конца июня в Северной столице планируют завершить ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы для дальнейшей прокладки колец от «Беговой» до новой «Богатырской» станции.