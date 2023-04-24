Суд Петербурга отпустил мужчину, выстрелившего в пах подростку из-за замечания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который выстрелил в пах подростку на набережной канала Грибоедова. Все произошло в марте прошлого года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- К подсудимому обратились молодые люди, которые попросили его выключить громкую музыку. Но в ответ на это он начал стрелять. 17-летнему парню пули попали в пах и позвоночник. Всего он выстрелил не менее десяти раз, - говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на один год и семь месяцев. Но осужденный уже долгое время находится под стражей, поэтому наказание считается отбытым. Несовершеннолетнему пострадавшему он теперь выплатит 20 тысяч рублей – компенсацию морального вреда. Мужчину отпустили из-под стражи прямо в зале суда.