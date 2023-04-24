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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 17:56

Восемь сотрудников таможни обвинили во взяточничестве в Петербурге

Таможенники получили взятками более 80-ти тысяч рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Восемь сотрудников Балтийской таможни обвинили во взяточничестве.

Восемь сотрудников Балтийской таможни обвинили во взяточничестве.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Восемь бывших инспекторов таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни обвинили в систематическом получении взяток. Следователи выяснили, что, проворачивая преступную схему, таможенники смогли заработать более 80-ти тысяч рублей. Кроме того, действовали они по предварительной договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Петербургу.

– Следователи и суд установили, что подсудимые, по предварительной договоренности, хотели получить взятку от компании-экспортера, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, организация-поставщик грузов на внешний рынок передавала товар без какого-либо контроля со стороны таможенников. К слову, компания также не предоставляла никаких сведений об экспортируемых товарах. За беспрепятственный пропуск в течение пяти месяцев 2021 года злоумышленники получили взятку более 80 тысяч рублей.

Все участники преступления получили наказание от семи до восьми лет лишения свободы условно. Также суд назначил им испытательный срок от трех до четырех лет и штрафы на общую сумму более 700 тыс рублей.