Группа «Тату» впервые за восемь лет выступит на матче между «Зенитом» и «Спартаком» 7 мая в Петербурге

«Тату» впервые за восемь лет выступит на матче «Зенит» - «Спартак». Фото: СОЦСЕТИ

Матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 7 мая на «Газпром Арене». Для того, чтобы открыть старт большой и долгожданной игры, воссоединится всемирно известная группа «Тату». Об этом в своих соцсетях сообщила одна из экс-солисток музыкального коллектива Елена Катина.

– В этот день нас не догонят, – добавила исполнительница на своей страничке.

Напомним, группа воссоединится впервые за восемь лет. Последний раз певицы совместно выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2014 году.

Лена Катина также сообщила, что на матче представят уникальное оформление игры, тематические активности и яркое шоу. Какие именно – не уточнила.

Некоторые пользователи, тем не менее, спросили, когда ожидать долгожданный трибьют «Тату». Остальные же придерживаются мнения, что группе лучше оставаться легендой и больше не делать общих проектов.