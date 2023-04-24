130 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь в Петербурге

130 тысяч человек обеспечили высококлассной медпомощью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уровень высококлассной медицины в Северной столице превысил допандемийные показатели. В 2023 году подобное обслуживание получили 129 тысяч 796 жителей города на Неве. Этот показатель оказался на 17,4 процента больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы справились с вызовом пандемии. Сейчас город бросит все силы для того, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи, – уточнил Александр Беглов.

Он также добавил, что в минувшем году на программу здравоохранения выделили 232,9 миллиарда рублей. 161,04 миллиарда из них поступили из бюджета культурной столицы. Всего за время ковида в городе появились шесть стационаров-трансформеров. Так, Петербург обогнал другие регионы по количеству коек в больницах.

Кроме того, в городе на Неве выполнили план по диспансеризации: ее прошли более двух миллионов человек.