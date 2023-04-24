Просрочки по кредитам выросли в Ленобласти на 79% в 2023 году

Просрочки по кредитам у петербуржцев выросли почти на 80 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Средний долг жителей Ленобласти перед банками за три года вырос на 79 процентов. Так, показатель просрочек увеличился с 4 976 до 8 913 рублей. В Северной столице уровень невыплаченных кредитов банкам поднимается с меньшей скоростью: с 2020 по 2023 год они выросли на 49 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе коллекторского агентства «Долговой консультант».

– Рассчитанный показатель не говорит о том, что каждый петербуржец обязан заплатить эти деньги за своего соседа. Но тем не менее, он показывает степень закредитованности и неспособности оплачивать ранее взятые кредиты, — отметил гендиректор организации Денис Аксенов.

К слову, по данным Банка России, к марту текущего года банкам задолжали около одного миллиарда рублей. На основе численности населения страны, на каждого жителя РФ приходится более семи тысяч рублей кредитных обязательств.