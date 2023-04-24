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НовостиОбщество24 апреля 2023 19:46

Температура воздуха выросла до 21,6 градуса к вечеру 24 апреля в Петербурге

Элеонора КУРЮМОВА
Температура воздуха выросла до 21,6 градуса.

Температура воздуха выросла до 21,6 градуса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обещанные теплые дни продолжаются в Петербурге. Так, к вечеру 24 апреля воздух прогрелся до плюс 21,6 градуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

– Вот и подошёл к концу понедельник, – несколько расстроено отметил специалист.

Он также отметил, что в главной столице России, Москве, суточный максимум составил немногим ниже – 21,1 градуса. Метеоролог подчеркнул, что эти дни в крупных городах страны оказались одними из самых теплых с начала года. Притом в южном городе Сочи температура не поднималась выше плюс 11,5.

Синоптик также отметил, что закончилась мощная магнитная буря. Свое влияние она оказывала на города России до трех часов дня и продлилась ровно сутки.

Ранее spb.kp.ru писала, что метеоролог Колесов спрогнозировал еще четыре дня хорошей погоды.