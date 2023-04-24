7,5 млн рублей украли мошенники у страховых агентов в Ленобласти

7,5 млн рублей украли мошенники у страховых агентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экс-сотрудника МЧС Кировского района Ленобласти, страхового агента и местную жительницу обвиняют в мошенничестве. Выяснилось, что организованная группа обманула страховую компанию и украла более 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета Петербурга.

– Жительница Кировского района изготовила фиктивные документы о страховании принадлежащего ей жилого дома, который на тот момент уже сгорел в недавнем пожаре, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, бывший сотрудник МЧС помог женщине сделать ложное постановление, где отказывались возбуждать уголовное дело из-за возгорания. В документе, к слову, указали, что дом сгорел несколькими месяцами позже. Ущерб страховой компании возместили, а у обвиняемой арестовали имущество на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Дело с обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.