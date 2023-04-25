Участок широтной магистрали построят за 43,6 млн рублей в Петербурге

Участок широтной магистрали построят за 43,6 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице начнут подготавливать территорию от Витебского до Союзного проспекта. Вскоре там стартует строительство второго этапа Широтной магистрали. К слову, в рамках этого проекта появиться новый мост через Неву. Для этого АО «ЗСД» ищет подрядчика. Заявку уже опубликовали на сайте госзакупок.

– Завершить работы планируется до 30 сентября 2023 года, – говорится в тексте документа.

К слову, на обозначенном участке находится более трехсот гаражей, которые, предположительно, снесут во время строительства.

Кстати, первый этап строительства Широтной магистрали по Витебской развязке ЗСД должны завершить в следующем году. Третьим в планах числится дорожный промежуток от Союзного проспекта до границы Северной столицы, а четвертым – до КАД. Обойдутся все работы приблизительно около 340 миллиардов рублей.