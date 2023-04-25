Пожар случился на Тверской улице в Петербурге

Пожар случился на Тверской улице в Колпинском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером, 24 апреля, жители Северной столицы сообщили спасателям о стремительно распространяющемся пламени. Как стало известно, пожар произошел в квартире 46-го дома на Тверской улице Колпинского района города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось позже, загорелись 20 квадратных метров в одном из помещений трехкомнатной квартиры. Огонь быстро охватил всю площадь и хотел было перекинуться дальше. Стихие удалось навести панику среди жильцов. Но спасатели оперативно прибыли на место происшествия. И уже к 23:06 они потушили пожар и вернули спокойствие в целый дом.

Ранее spb.kp.ru писала, что машина загорелась на Лазаревском мосту в Петроградском районе, но пожарные потушили пожар меньше, чем за 15 минут.