Пылевая буря прошлась по Петербургу

Пылевую бурю заметили в Северной столице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24 апреля многим жителям Северной столицы захотелось вновь надеть маски и респираторы. В одном из районов города на Неве началась пылевая буря. Деревья, конечно, на своем пути она не сносила, но комфортную прогулку по улицам жителям и гостям Петербурга все-таки испортила. Видео со стоящей столбом пылью появилось в телеграм-канале «Канал Грибоедова».

– Как начались намывные работы, не только бури замечаем на улице города, но и шум специальных машин. Красотища, – написала в комментариях под видео в социальных сетях одна из пользовательниц.

К слову, больше всего жители Северной столицы грешат не на качество уборки улиц, а на вырубку озеленения и возведение так называемых «человейников» – спальных многоэтажек. Хотя большинство пользователей и читателей региональных пабликов отнеслись к внезапной стихие спокойно.