Пьяного водителя задержали сотрудники полиции в Петрозаводске

Пьяного водителя задержали сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне на улицах микрорайона Древлянка увидели пьяного лихача. Нарушителя начали преследовать сотрудники полиции. Но, когда водитель понял, что оторваться ему не суждено, он бросил свою «ласточку» в одном из дворов на Лососинском шоссе и ринулся бежать. Но все-таки правоохранители задержали новоявленного пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

– За рулем находился 24-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, мужчину еще в прошлый раз лишили прав. Кроме того, он отказался от медосвидетельствования.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а нарушителя задержали до решения суда. Пока что ему, по составленным протоколам, грозит крупный штраф, обязательные работы или административный арест.